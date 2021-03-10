Министры стран Балтии хотят, чтобы страны с плохой ситуацией с COVID-19 получали вакцину в первую очередь

”Наше предложение состоит в том, чтобы установить четкие и прозрачные критерии для перераспределения запасов вакцины в случае чрезвычайной ситуации, которые будут учитывать доступность вакцин, активность вакцинации, уровни инфицирования, смертность и распространение новых штаммов вирусов в государстве-члене ЕС. Предложение также включает возможность корректировки количества вакцин, которые будут поставляться в случае увеличения запасов вакцин в некоторых странах, в частности, в ситуациях, когда существует риск того, что срок вакцин пройдет”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

При совместных закупках Европейского Союза распределение количества вакцины основано на пропорциональном распределении вакцин в зависимости от количества населения. Если страны, участвующие в соглашении ЕС, не договорятся о другом распределении после заключения договора о предварительной покупке, дозы вакцины должны распределяться пропорционально населению стран, участвующих в договоре. Доля Эстонии составляет 0,3% от общего объема, предусмотренного соглашением на пропорциональной основе.

По словам министра Танеля Кийка, Эстония высоко ценит вклад Европейской комиссии в переговоры с производителями и заключение соглашений о предварительных закупках в Европейском союзе, а также усилия, предпринятые для увеличения производства вакцин в Европе. ”Согласно предложению стран Балтии, распределение вакцин в Европейском союзе на пропорциональной основе в долгосрочной перспективе все еще будет действовать, вопрос заключается в первую очередь в корректировке графиков поставок, чтобы помочь странам, находящимся в чрезвычайной ситуации”, — добавил министр.

Предложение министров здравоохранения стран Балтии будет обсуждаться в руководящей группе Европейского союза по совместным закупкам вакцин от COVID-19, состоящей из представителей государств-членов ЕС.

Общий портфель вакцин Европейского Союза включает вакцины от восьми производителей вакцин (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva). На данный момент Эстония присоединилась к совместным закупкам пяти вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac. Вместе с договором Valneva, добавленным к общему портфелю вакцин Европейского Союза, Эстония может закупить в общей сложности 5 229 362 доз вакцины для 2 764 681 человек.