10.03.2021, 11:40

Министры стран Балтии хотят, чтобы страны с плохой ситуацией с COVID-19 получали вакцину в первую очередь

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EST 15
Terviseameti pressikonverents
Terviseameti pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Министры здравоохранения стран Балтии Танель Кийк, Арунас Дулкис и Дэниэлс Павютс направили совместное обращение к комиссару Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес с просьбой создать прозрачный механизм на случай чрезвычайных ситуаций, который при необходимости позволил бы некоторым странам заранее получать поставки вакцины от COVID-19.

”Наше предложение состоит в том, чтобы установить четкие и прозрачные критерии для перераспределения запасов вакцины в случае чрезвычайной ситуации, которые будут учитывать доступность вакцин, активность вакцинации, уровни инфицирования, смертность и распространение новых штаммов вирусов в государстве-члене ЕС. Предложение также включает возможность корректировки количества вакцин, которые будут поставляться в случае увеличения запасов вакцин в некоторых странах, в частности, в ситуациях, когда существует риск того, что срок вакцин пройдет”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

При совместных закупках Европейского Союза распределение количества вакцины основано на пропорциональном распределении вакцин в зависимости от количества населения. Если страны, участвующие в соглашении ЕС, не договорятся о другом распределении после заключения договора о предварительной покупке, дозы вакцины должны распределяться пропорционально населению стран, участвующих в договоре. Доля Эстонии составляет 0,3% от общего объема, предусмотренного соглашением на пропорциональной основе.

По словам министра Танеля Кийка, Эстония высоко ценит вклад Европейской комиссии в переговоры с производителями и заключение соглашений о предварительных закупках в Европейском союзе, а также усилия, предпринятые для увеличения производства вакцин в Европе. ”Согласно предложению стран Балтии, распределение вакцин в Европейском союзе на пропорциональной основе в долгосрочной перспективе все еще будет действовать, вопрос заключается в первую очередь в корректировке графиков поставок, чтобы помочь странам, находящимся в чрезвычайной ситуации”, — добавил министр.

Предложение министров здравоохранения стран Балтии будет обсуждаться в руководящей группе Европейского союза по совместным закупкам вакцин от COVID-19, состоящей из представителей государств-членов ЕС.

Общий портфель вакцин Европейского Союза включает вакцины от восьми производителей вакцин (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva). На данный момент Эстония присоединилась к совместным закупкам пяти вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac. Вместе с договором Valneva, добавленным к общему портфелю вакцин Европейского Союза, Эстония может закупить в общей сложности 5 229 362 доз вакцины для 2 764 681 человек.

Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска, которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.

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