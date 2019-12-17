Министры обороны стран Балтии и Польши встретились в Таллинне
Министр обороны Юри Луйк принял в понедльник в Таллинне своих латвийского, литовского и польского коллег. Вопросы безопасности восточного крыла НАТО обсуждались вчера с министром обороны Польши Мариушем Блащаком; сегодня министры обороны Эстонии Юри Луйк, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис продолжат свои дискуссии.
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