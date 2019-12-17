Министры обороны стран Балтии и Польши встретились в Таллинне

”Я очень рад, что на нашей встрече министров обороны стран Балтии также присутствовал наш польский коллега. Эстония поддерживает с Польшей очень содержательное сотрудничество в области обороны, и недавние подвижки придают — при содействии Польши — дополнительные силы обороне и сдерживанию в Балтийском регионе”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

”Я имею в виду, в частности, соглашение о сотрудничестве, заключенное между Польшей и Соединенными Штатами Америки, в соответствии с которым Соединенные Штаты Америки расширяют свое присутствие в Польше до 5 500 военнослужащих. А также то, что в январе 2020 года ВВС Польши впервые приступят в Эмари к выполнению миссии по охране воздушного пространства Балтии. В Шяуляе, в Литве, ВВС Польши провели уже семь ротаций.

Одной из основных тем встречи стали отклики на прошедшую в начале декабря, в Лондоне, встречу лидеров НАТО.