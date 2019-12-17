Министры обороны стран Балтии и Польши встретились в Таллинне

Министр обороны Юри Луйк принял в понедльник в Таллинне своих латвийского, литовского и польского коллег. Вопросы безопасности восточного крыла НАТО обсуждались вчера с министром обороны Польши Мариушем Блащаком; сегодня министры обороны Эстонии Юри Луйк, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис продолжат свои дискуссии.
”Я очень рад, что на нашей встрече министров обороны стран Балтии также присутствовал наш польский коллега. Эстония поддерживает с Польшей очень содержательное сотрудничество в области обороны, и недавние подвижки придают — при содействии Польши — дополнительные силы обороне и сдерживанию в Балтийском регионе”, — сказал министр обороны Юри Луйк.
”Я имею в виду, в частности, соглашение о сотрудничестве, заключенное между Польшей и Соединенными Штатами Америки, в соответствии с которым Соединенные Штаты Америки расширяют свое присутствие в Польше до 5 500 военнослужащих. А также то, что в январе 2020 года ВВС Польши впервые приступят в Эмари к выполнению миссии по охране воздушного пространства Балтии. В Шяуляе, в Литве, ВВС Польши провели уже семь ротаций.
Одной из основных тем встречи стали отклики на прошедшую в начале декабря, в Лондоне, встречу лидеров НАТО.
”Общая позиция состояла в том, что встреча лидеров была эффективной для стран Балтии и Польши, обсуждение планов обороны стран Балтии, завершившееся положительным решением, стало хорошим сигналом, — и мы рады, что можем двигаться дальше”, — сказал Луйк.
Министры обороны обсудили также вопросы противовоздушной обороны в Балтийском регионе, предстоящие крупные учения НАТО в регионе в 2020 году (Defender 20 под руководством США) и предстоящие дискуссии на тему обороны в Европейском союзе.
Сегодня, во вторник, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подпишут совместное соглашение.
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