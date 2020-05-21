Министры обороны Луйк: пандемия коронавируса не изменила угрозы безопасности для Эстонии

Оба министра подчеркнули, что, несмотря на распространение вируса, наши угрозы безопасности не изменились, поэтому необходимо обеспечить силу сдерживающей позиции НАТО и продолжать работу по повышению готовности сил НАТО.

”Распространение вируса не изменило ни наше геополитическое местоположение, ни угрозы безопасности, поэтому мы не можем идти на уступки в расходах на оборону, которые только в последние годы начали в Европе увеличиваться, и важно их сохранение в абсолютной величине”, — сказал министр обороны Луйк, по словам которого важно, чтобы инвестиции стран НАТО в оборону не упали в результате кризиса.

Министры обороны также обсудили текущее сотрудничество в области обороны между Эстонией и Польшей. Министр обороны Луйк поблагодарил Польшу за ее вклад в Балтийскую миссию противовоздушной обороны, в ходе которой польские истребители F-16 с января по конец апреля осуществляли свою первую ротацию с авиабазы Эмари. На расположенной в Литве авиабазе Шяуляй Польша семь раз осуществляла миссию противовоздушной обороны Балтии.

”Польша является для Эстонии важным союзником, который разделяет с нами общую картину безопасности и активно вносит свой вклад в создание потенциала сдерживания и обороны НАТО”, — добавил Луйк

Эстония эффективно сотрудничает с Польшей в области обороны, в дополнение к вкладу Польши в Балтийскую миссию противовоздушной обороны и в расположенный в Эстонии Центр сотрудничества в области киберзащиты НАТО, Польша также принимает участие в деятельности Балтийского колледжа обороны и расположенном в Таллинне элементе штаба НАТО. Помимо этого, военнослужащие сил обороны Польши и Эстонии вместе проходили службу в иностранных операциях в Афганистане и Ираке.

Ранее Польша также принимала активное участие в крупных учениях Сил обороны Эстонии ”Ёж” и ”Весенний шторм”.