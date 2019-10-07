Министры-центристы не согласовали законопроект Хельме об иммигрантах

Возглавляемые членами Центристской партии министерства социальных дел, экономики и образования не согласовали проект министра внутренних дел Марта Хельме, который предложил разделить выдачу миграционных квот на два полугодия, передает rus.err.ee.
В Министерстве экономики считают, что проект уменьшит число выдаваемых для работы временных видов на жительство и еще больше усложнит для предпринимателей прием на работу иностранцев.
В сентябре Министерство внутренних дел Эстонии предложило правительству утвердить на 2020 год миграционную квоту в 1314 человек, или 0,1% постоянного населения страны.
Согласно предложению МВД, направленному на межведомственное согласование, в рамках квоты можно будет выдать 657 видов на жительство в первом полугодии и столько же — во втором.
Тем самым, считают в министерстве, удастся избежать ситуации, когда миграционная квота полностью оказывается исчерпанной уже в начале года.
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