Министр юстиции: судебных исполнителей стало слишком много

В своем вопросе она сослалась на случаи, когда доход должника был арестован в полном объеме, не оставляя ему сумму в размере прожиточного минимума. Она спросила, в какой степени реализованы изменения, которые были запланированы в работе судебных исполнителей и управляющих банкротством.

По словам министра юстиции, превышающие ограничение суммы были взысканы по причине технической проблемы в информационной системе. В следующий раз при выплате пособий и субсидий она не должна повториться. Аэг отметил, что важно создать единую базу данных, в которой были бы сведены полные данные о требованиях к человеку со стороны государства и частных лиц.

Министр также пояснил, что для сохранения функции судебных исполнителей требуется реформа организации их работы. Соответствующие изменения — в процессе. По его словам, судебных исполнителей стало слишком много, так как количество представляемых им требований сократилось. Доход за взыскание требований, например, недостаточен для покрытия расходов на бюро и необходимых инвестиций. Поэтому число судебных исполнителей следует сокращать.