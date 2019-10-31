Министр юстиции потребовал исключить досрочное освобождение для госизменников и педофилов(2)
Министр юстиции Райво Аэг (Isamaa) поручил юристам, занимающимся в министерстве вопросами наказаний за уголовные преступления, пересмотреть существующие правовые рамки, чтобы исключить возможность досрочного освобождения из тюрьмы лиц, осужденных за определенные виды преступлений, передает rus.err.ee.
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