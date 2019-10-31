Министр юстиции потребовал исключить досрочное освобождение для госизменников и педофилов

"Я считаю неприемлемым, что у нас действуют правила, по которым есть возможность досрочного выхода на свободу у лиц, поднявших руку на государство, и других особо опасных преступников, таких как педофилы, серийные насильники и убийцы", - говорится в заявлении Райво Аэга, распространенном 31 октября пресс-службой минюста.

Он добавил, что существующие правовые рамки необходимо пересмотреть, чтобы выяснить, достаточно ли для исправления этой ситуации изменить внутренние процедуры в тюрьмах или же требуются поправки в законодательство.

"В любом случае следует исключить в дальнейшем возможность досрочного освобождения таких преступников", - подчеркнул министр, который поручил представить первые результаты анализа в течение месяца.