Министр юстиции: генпрокурор Лавли Перлинг продолжит выполнять свои обязанности

Член Рийгикогу Кая Каллас отметила, что срок действия полномочий действующего государственного генерального прокурора, Лавли Перлинг, подходит к концу. В случае, если правительство не достигнет соглашения в отношении новой кандидатуры на эту должность, Лавли Перлинг станет исполняющим обязанности генерального прокурора.

'Каллас попросила министра прокомментировать, каковы гарантии, что Перлинг и прокуратура не подвергнутся политическому давлению, так как в этой ситуации министр юстиции может в любой момент освободить и.о. генерального прокурора от должности.

Министр Аэг ответил, что, по его мнению, Лавли Перлинг успешно справилась со своими обязанностями руководителя Государственной прокуратуры и системы прокуратуры в целом. Он отметил, что в настоящий момент правительство не достигло соглашения относительно того, продолжит ли она исполнять свои обязанности. Цель правительства – принять решения с согласия всех участников коалиции, – добавил Аэг.

Он признал, что в течение какого-то времени после 31 октября Перлинг действительно придется исполнять обязанности генерального прокурора, так как оставить прокуратуру без руководителя нельзя. «И после этого, разумеется, правительству – в первую очередь мне в сотрудничестве с правительством – необходимо будет найти решение вопроса», – сказал Аэг.