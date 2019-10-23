23.10.2019, 17:45

Министр юстиции: генпрокурор Лавли Перлинг продолжит выполнять свои обязанности

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rus.delfi.ee
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Lavly Perling
Lavly PerlingRauno Volmar

Сегодня на инфочасе члены Рийгикогу попросили министра юстиции Райво Аэга сообщить, на какой стадии находится процесс назначения на должность нового государственного генерального прокурора.

Член Рийгикогу Кая Каллас отметила, что срок действия полномочий действующего государственного генерального прокурора, Лавли Перлинг, подходит к концу. В случае, если правительство не достигнет соглашения в отношении новой кандидатуры на эту должность, Лавли Перлинг станет исполняющим обязанности генерального прокурора.

'Каллас попросила министра прокомментировать, каковы гарантии, что Перлинг и прокуратура не подвергнутся политическому давлению, так как в этой ситуации министр юстиции может в любой момент освободить и.о. генерального прокурора от должности.

Министр Аэг ответил, что, по его мнению, Лавли Перлинг успешно справилась со своими обязанностями руководителя Государственной прокуратуры и системы прокуратуры в целом. Он отметил, что в настоящий момент правительство не достигло соглашения относительно того, продолжит ли она исполнять свои обязанности. Цель правительства – принять решения с согласия всех участников коалиции, – добавил Аэг.

Он признал, что в течение какого-то времени после 31 октября Перлинг действительно придется исполнять обязанности генерального прокурора, так как оставить прокуратуру без руководителя нельзя. «И после этого, разумеется, правительству – в первую очередь мне в сотрудничестве с правительством – необходимо будет найти решение вопроса», – сказал Аэг.

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