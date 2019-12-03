Министр юстиции Аэг: госизменников и серийных насильников нельзя освобождать досрочно!

"Я считаю неприемлемым, что у нас действуют правила, по которым есть возможность досрочного выхода на свободу у лиц, поднявших руку на государство, и других особо опасных преступников, таких как педофилы, серийные насильники и убийцы", — приводит слова Райво Аэга rus.err.ee.

Он добавил, что существующие правовые рамки необходимо пересмотреть, чтобы выяснить, достаточно ли для исправления этой ситуации изменить внутренние процедуры в тюрьмах или же требуются поправки в законодательство.

"В любом случае следует исключить в дальнейшем возможность досрочного освобождения таких преступников", — подчеркнул министр, который поручил представить первые результаты анализа в течение месяца.

Ранее стало известно, что администрация тюрьмы и прокуратура поддержали досрочное освобождение Хермана Симма, который в 2009 году был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. К настоящему моменту 72-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы с согласия суда. Решение по ходатайству о досрочном освобождении Симма будет принято 5 декабря Тартуским уездным судом.