Министр Юри Луйк: и в условиях коронавируса оборонный бюджет должен быть сохранен на прежнем уровне

Министры обороны подчеркнули, что, несмотря на связанную с вирусом ситуацию, Балтийское оборонное сотрудничество продолжает оставаться тесным и силы обороны наших стран находятся в обычной готовности.

Ясно, что угрозы безопасности для нашего региона и необходимость надежного сдерживания никуда не исчезли. И в условиях вируса союзники по НАТО должны найти способ продолжать сотрудничество в области учений. Нашей целью является поддерживать готовность сил обороны и усиливать сдерживание, поэтому необходимо проводить запланированные на 2020 и 2021 годы международные учения, считают Луйк, Пабрикс и Кароблис.

Министры обороны заявили, что экономические последствия коронавируса очевидно повлекут за собой давление на оборонный бюджет и инвестиции.

”Мы должны работать во имя того, чтобы сохранить оборонные бюджеты по меньшей мере на нынешнем уровне, и это с точки зрения запланированных инвестиций в военную мобильность как стран НАТО, так и Европейского Союза”, — отметил Луйк. ”Обеспечение трансатлантической безопасности и военного потенциала по-прежнему требует ресурсов и совместных скоординированных усилий”, — добавил он.

Министры также одобрили традиционное совместное коммюнике, в котором отражены общие позиции министров обороны стран Балтии по затрагивающими наш регион актуальным темам безопасности.

В 2020 году ведущей страной в оборонном сотрудничестве стран Балтии является Латвия, с 2021 года такой страной станет Литва. Предыдущая встреча министров обороны стран Балтии проходила в декабре 2019 в Таллинне.

Учитывая тот факт, что государства Балтии одними из первых в Европейском Союзе открыли свои границы для передвижения граждан друг друга, министры выразили надежду на скорую встречу для непосредственного обсуждения.