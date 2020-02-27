27.02.2020, 15:30

Министр Юри Луйк и спикер Верховной Рады: Эстония и Украина продолжают тесно сотрудничать в области обороны

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Министр Юри Луйк и спикер Верховной Рады: Эстония и Украина продолжают тесно сотрудничать в области обороны
Фото: Министерство обороны

Министр обороны Юри Луйк и спикер украинского парламента Дмитро Разумков встретились в Таллинне, чтобы подтвердить продолжение сотрудничества в укреплении оборонного потенциала Украины и проведении реформ в сфере безопасности. Эстония намерена и впредь поддерживать евроатлантические устремления Украины.

”На днях прошло шесть лет с начала агрессии со стороны Российской Федерации в Украине. Мы не забудем об этом и сделаем все возможное, чтобы Украина имела поддержку в том числе и в международных организациях”, — сказал министр обороны Луйк.

”На параде в честь Дня независимости Эстонской Республики я с гордостью смотрел на флаги украинских сил обороны рядом с флагами подразделений наших союзников. Это один из реальных примеров наших тесных отношений в обороне”, — продолжил Луйк.

На состоявшейся встрече министр обороны получил сообщение о том, что вступление в НАТО является четкой целью для Украины, и, по словам Луйка, Эстония на основании собственного опыта считает важным, чтобы Украина продолжала решительно проводить реформы безопасности.

Луйк подчеркнул, что обещание, данное НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО, действительно.

Говоря о сотрудничестве между Эстонией и Украиной в области обороны, Луйк сказал, что Эстония по-прежнему готова делиться своим опытом и практическими знаниями в области киберзащиты и территориальной обороны на примере Кайтселийта, а также в областях медицинской реабилитации и военной медицины. Силы обороны Эстонии интересует боевой опыт Сил обороны Украины.

Спикер украинского парламента подробно рассказал о работе в ”нормандском формате” и об усилиях по восстановлению территориальной целостности Украины дипломатическим путем.

В ноябре 2019 года министры обороны Эстонии и Украины подписали совместную декларацию о намерениях, чтобы поделиться опытом Эстонии в создании территориальной обороны и привлечении добровольцев. Эстония является одним из самых активных сторонников Украины в сфере обороны.

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