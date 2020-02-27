Министр Юри Луйк и спикер Верховной Рады: Эстония и Украина продолжают тесно сотрудничать в области обороны

”На днях прошло шесть лет с начала агрессии со стороны Российской Федерации в Украине. Мы не забудем об этом и сделаем все возможное, чтобы Украина имела поддержку в том числе и в международных организациях”, — сказал министр обороны Луйк.

”На параде в честь Дня независимости Эстонской Республики я с гордостью смотрел на флаги украинских сил обороны рядом с флагами подразделений наших союзников. Это один из реальных примеров наших тесных отношений в обороне”, — продолжил Луйк.

На состоявшейся встрече министр обороны получил сообщение о том, что вступление в НАТО является четкой целью для Украины, и, по словам Луйка, Эстония на основании собственного опыта считает важным, чтобы Украина продолжала решительно проводить реформы безопасности.

Луйк подчеркнул, что обещание, данное НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО, действительно.