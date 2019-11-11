Министр Ярвик предлагает уволить канцлера Министерства сельской жизни

Министр сельской жизни Март Ярвик предложил освободить от должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти из-за того, что сотрудничество не ладится.
"Согласно Закону о государственной службе, канцлера министерства можно освободить от должности, если, по оценке министра, сотрудничество министра и канцлера не ладится. По моей оценке, наше сотрудничество не ладится, и я предложил Правительству Республики освободить Леметти от должности канцлера на предусмотренных законом основаниях и в предусмотренном законом порядке", — сообщил Ярвик в пресс-релизе.
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