11.11.2019, 15:36

Министр Ярвик предлагает уволить канцлера Министерства сельской жизни

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Министр Ярвик предлагает уволить канцлера Министерства сельской жизни
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Министр сельской жизни Март Ярвик предложил освободить от должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти из-за того, что сотрудничество не ладится.

"Согласно Закону о государственной службе, канцлера министерства можно освободить от должности, если, по оценке министра, сотрудничество министра и канцлера не ладится. По моей оценке, наше сотрудничество не ладится, и я предложил Правительству Республики освободить Леметти от должности канцлера на предусмотренных законом основаниях и в предусмотренном законом порядке", — сообщил Ярвик в пресс-релизе.

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