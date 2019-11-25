Министр Ярвик освобожден от должности

Канцлера Леметти решили освободить от должности по ходатайству министра Ярвика в связи с несложившимся сотрудничеством.

Сегодня в 10:40 премьер-министр Юри Ратас дал пресс-конференцию, где сообщил, что предложил освободить и Ярвика от должности министра. "Теперь EKRE должна предложить нового и достойного кандидата".

"Март Ярвик своими словами, поступками и в некоторых случаях также бездействием создал проблемы. У Ярвика нет возможности исполнять обязанности эффективным образом", - сказал Ратас.

Ярвик еще сегодня утром отказался уходить добровольно. Уходящий министр получит компенсацию, заверил Ратас. Получит компенсацию и освобожденный от должности канцлер, обоим предусмотрена компенсация в размере зарплаты за шесть месяцев.