Министр: возможно, в четверг в Эстонии будет объявлена чрезвычайная ситуация

Репс уточнила, что это позволит ввести единые правила для всех образовательных учреждений по проведению мероприятий, тестов и экскурсий.

"Для этого правительство должно объявить чрезвычайную ситуацию. Эта возможность действительно завтра будет обсуждаться на заседании в 9 утра. Если такое решение будет принято, то мы сможем сказать, что можно , а чего нельзя делать", — сказала "Актуальной камере" министр.

Несколько источников, близких к правительству, подтвердили Äripäev, что некоторые министры в течение последних нескольких недель выдвигали предложения по введению чрезвычайного положения. Например, в этом пытаются убедить других членов правительства Урмас Рейнсалу из "Отечества" и министр финансов Мартин Хельме (EKRE).

Как сегодня уже сообщалось, на 10 часов утра запланировано выступление в Рийгикогу премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Он должен сделать политическое заявление.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.