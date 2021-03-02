Министр внутренних дел: охранники имеют право выгонять из торговых центров клиентов без масок

Министр добавил, что частные компании имеют полное право устанавливать на своей территории необходимые стандарты поведения для обеспечения собственной безопасности и безопасности других лиц. При несоблюдении установленных правил сотрудники службы безопасности торгового центра вправе ограничить передвижение нарушителей по торговому центру, передает rus.err.ee.
"Напоминаю всем жителям Эстонии — ношение маски в торговых центрах и других помещениях стало обязательным с ноября. Большое спасибо всем, кто понимает эту необходимость, носит маску и соблюдает дистанцию", — сказал министр внутренних дел.
Тем, кто видит, что в торговых центрах не соблюдают правила, министр советует обращаться к охранникам. "У них есть право изгнать из центра людей, которые нарушают правила. При необходимости сотрудники службы безопасности также могут привлечь полицию", — отметил Кристиан Яани.
Без защитных масок по торговым центрам могут ходить дети младше 12 лет, а также лица, которые не могут носить маску из соображений здоровья.
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