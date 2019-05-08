Министр внутренних дел Март Хельме верит в теорию заговора и Систему, которая управляет всем

”Эти три глубоко, полностью коррумпированных общественных института — спецслужбы, правовая мафия и коррумпированная журналистика, мейнстримные СМИ — это то, через что управляется общество, через что выбирается и решается, что в этом обществе разрешено, а что — нет, кому разрешено, как и когда”.

Поскольку в прошлом году премьер-министр Юри Ратас получил приглашение на встречу Бильдербергской группы, занимающейся развитием трансатлантических отношений, то Хельме в этой же передаче сказал, что данная группа якобы оказывает влияние на формирование мирового правительства. ”Эти люди в действительности решают, какие партии и каких политиков поддерживать в разных странах”, — сказал он и привел в пример экс-президента США Билла Клинтона, которого якобы поддерживала группа. Ратаса Хельме назвал марионеткой, которая должна будет сделать то, что ей велят.

Именно влиянием тайных зарубежных сил объяснил Хельме тот факт, что Центристская партия по приходу к власти отказалась как от идеи прямых президентских выборов, так и от почти всех своих сильнх обещаний.

”Звучит как теория заговора, но если сложить большую панораму, то можно увидеть ужасную картину того, как ставятся на место правительства”, — сказал политик.

Хельме неоднократно обвинял эстонские спецслужбы во вмешательство в политику. Именно по вине спецслужб, по его утверждению, на президентских выборах он получил всего 16 голосов, поскольку у спецслужб были свои кандидаты.

В 2015 году Хельме сказал порталу Telegram, что правительство Эстонии — правительство марионеток, получающее приказы извне, а КаПо — филиал западных спецслужб и следит также за гражданами Эстонии.

”Также и то, что все внимание направлено на Россию, как будто угрозу безопасности Эстонии представляют только агенты оттуда. На самом деле агенты западных стран тоже опасны для Эстонии, а, может, и более опасны, поскольку их не боятся так сильно, в связи с чем они могут сильнее влиять на происходящее”.

Также Хельме заявил, что Системе нужны новые ресурсы по всему миру, что она ”высасывает все” из Восточной Европы и инициирует военные конфликты.