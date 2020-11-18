Министр внутренних дел Алар Ланеман вступил в должность

Премьер-министр Юри Ратас пожелал новому министру сил, чтобы быстрее освоиться на новой работе. ”У Алара Ланемана мало времени на адаптацию к новой роли, поскольку правительство работает в плотном графике и ряд важных решений ждет претворения в жизнь”, — сказал глава правительства.

Ланемана назначила сегодня в должность по предложению премьер-министра президент Керсти Кальюлайд, которая ранее освободила от должности прежнего министра внутренних дел Марта Хельме. Хельме подал премьер-министру прошение об отставке 9 ноября.

До того, как стать министром, Ланеман был депутатом Рийгикогу. Ранее он служил в Силах обороны и работал советником Эстонского союза оборонной промышленности, учителем Саугаской основной школы и советником компании Milrem Robotics.