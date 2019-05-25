Министр внешней торговли намерена разговаривать только на эстонском языке, за что на нее обрушился шквал критики

Реформист Таави Рыйвас написал в соцсетях, что задачей министра внешней торговли является посещать разные страны, помогать эстонским предприятиям выходить на внешний рынки, привлекать в Эстонии внешние инвестиции и продавать Эстонию в хорошем смысле этого слова. ”Это надо делать не на одном, а на нескольких иностранных языках, воодушевляя аудитории своими речами и лекциями. Правильный человек в этой роли может существенно увеличить значимость Эстонии”, — отметил Рыйвас.

”Министр внешней торговли, сидящий дома вместе с переводчиком, невольно напоминает того продавца из анекдота, который активно сидя перед телефоном ожидает звонка от клиентов”.

Председатель ”Ээсти 200” Кристина Каллас также удивлена заявлением Канго. ”Что я могу сказать? Высокой человек, отвечающий за внешнюю торговою в стране, не владеет языками, не хочет путешествовать и отправляется представлять мою страну на встречу на высшем уровне, где происходит ”что-то связанное с открытым государством””, — пишет Каллас в соцсетях. ”Хотя я и думала, что уровень компетенции министров ниже уже упасть не может, то теперь в очередной раз вынуждена признать, что это еще не предел”.