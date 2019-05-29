Министр внешней торговли Кинго от рабочих поездок отказывается, но о дипломатическом паспорте ходатайствует

На прошлой неделе (24 мая) в газете Рostimees Керт Кинго высказалась о своей работе на посту министра. Она сказала: ”В моих планах ездить в крайних случаях, и при малейшей возможности я буду делегировать зарубежные визиты другим”.

Но тем не менее, 20 мая Министерство иностранных дел получило ходатайство от Кинго на оформление дипломатического паспорта, пишет Eesti Ekspress.

Напоминим, что внимание к зарубежным поездкам министра в последнее время привлек тот факт, что она не участвовала на проходившей в понедельник в Брюсселе встрече министров внешней торговли, а в воскресенье выяснилось, что в июне на министерскую встречу G20 в Японию вместо нее отправится глава правительства Юри Ратас.