19.10.2019, 11:29

Министр внешней торговли и ИТ передумала: оскандалившийся Якко Вяли не станет советником Керт Кинго

 (22)
дополнено
rus.delfi.ee
EST 3
Eestimaa Roheliste pressikonverents Piip ja Tuut mängumajas
Eestimaa Roheliste pressikonverents Piip ja Tuut mängumajasFoto: Jaanus Lensment

"Считаю необходимым объяснить общественности, что Якко Вяли не будет работать моим советником", — сообщила министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго в социальной сети.

Как писал Delfi вчера, Вяли ранее наказывался за вождение в пьяном виде, а также замечен в уклонении от долгов. Несколько раз суд наказывал его условным сроком.

Кинго причин не раскрыла, но можно предположить, что решение было принято после исключительно пошлой, с сексуальным подтекстом нападки Вяли на Эвелин Сепп в интернете.

Скандал начался вчера вечером, когда Эвелин Сепп прокомментировала пост члена EKRE Пеэтера Эрнитса. "Якко Вяли здесь делает карьеру, и у него есть что сказать Пеэтеру. Ждем с интересом". Между Эрнитсом и Вяли в прошлом году был конфликт, когда Эрнитс утверждал, что Вяли приходил проситься в избирательные списки за 4000 евро.

Читайте также:

Вяли ответил Сепп на стене Эрнитса: "Эвелин, тебе придется огорчиться. Никто больше тебя трахать не хочет, и мы уладим с Пеэтером сами". Позже Вяли изменил свой комментарий и там в пятницу вечером значилось: "Эвелин, тебе придется огорчиться. Никто больше тебя трахать не хочет, в рот брать не желает, и мы уладим с Пеэтером сами".

К сегодняшнему утру Вяли снова зашел в интернет и опубликовал в Facebook извинения: "Приношу всем извинения за это грубое высказывание в адрес Эвелин Сепп! Я должен был сделать это как-то более элегантно… My bad".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: