Министр внешней торговли и ИТ передумала: оскандалившийся Якко Вяли не станет советником Керт Кинго

Как писал Delfi вчера, Вяли ранее наказывался за вождение в пьяном виде, а также замечен в уклонении от долгов. Несколько раз суд наказывал его условным сроком.

Кинго причин не раскрыла, но можно предположить, что решение было принято после исключительно пошлой, с сексуальным подтекстом нападки Вяли на Эвелин Сепп в интернете.

Скандал начался вчера вечером, когда Эвелин Сепп прокомментировала пост члена EKRE Пеэтера Эрнитса. "Якко Вяли здесь делает карьеру, и у него есть что сказать Пеэтеру. Ждем с интересом". Между Эрнитсом и Вяли в прошлом году был конфликт, когда Эрнитс утверждал, что Вяли приходил проситься в избирательные списки за 4000 евро.

Вяли ответил Сепп на стене Эрнитса: "Эвелин, тебе придется огорчиться. Никто больше тебя трахать не хочет, и мы уладим с Пеэтером сами". Позже Вяли изменил свой комментарий и там в пятницу вечером значилось: "Эвелин, тебе придется огорчиться. Никто больше тебя трахать не хочет, в рот брать не желает, и мы уладим с Пеэтером сами".