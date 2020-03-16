Министр: важные семейные события, включая свадьбы и похороны, должны происходить в узком семейном кругу

”В жизни есть события, которые нельзя отменить или отложить. В таком случае нужно максимально ограничить круг собравшихся родных и друзей. COVID-19 — это стремительно распространяющийся вирус, и от нас самих зависит, сможем ли мы его остановить. Вирусу всё равно, где вас поразить — в школе, магазине или на свадьбе. Празднование свадьбы и дня рождения нужно отменить или отложить. Важно действовать разумно и предусмотрительно” — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

Чтобы приехать на похороны, иностранцы могут в порядке исключения ходатайствовать о получении визы. Визы выдают дипломатические представительства Эстонской Республики.

Если регистрация брака была назначена заранее, необходимо позвонить в учреждение актов гражданского состояния и уточнить, какие ограничения действуют в вашем случае. ”Вероятно, по соображениям безопасности в помещения местных самоуправлений будут допускаться только сами брачующиеся” — сказала глава отдела актов народонаселения Энель Пунгас.

Дополнительную информацию об ограничениях в рамках чрезвычайного положения можно отслеживать на портале правительства ЭР www.valitsus.ee

