Министр: в период кризиса важно, чтобы данные в регистре народонаселения были правильные

”В период кризиса, когда различные ведомства должны связываться с людьми, крайне важно, чтобы мы проверяли, правильные ли данные указаны в регистре, и давали туда верную информацию. Чтобы сделать это ещё проще, в электронном регистре народонаселения добавлены услуги, позволяющие сообщать о неточностях, которые вы обнаружили в своих данных. Содержащиеся в регистре народонаселения контактные данные люди предоставляют сами, поэтому важно, чтобы каждый заботился об их точности и исправлял, если они изменились,” — пояснила министр народонаселения Рийна Солман.

Со вчерашнего дня на портале rahvastikuregister.ee можно сообщить об обнаруженной ошибке и при необходимости попросить помощи, чтобы исправить неточность. Вдобавок новоиспечённые родители, выбирая ребёнку имя, могут ещё до регистрации малыша проверить, приемлемо ли понравившееся имя.

Министр народонаселения пояснила, что при наречении ребёнка работники отдела актов гражданского состояния проверяют соответствие имени законам. ”Чиновники время от времени сталкиваются в своей работе с ситуацией, когда подобранное родителями имя не соответствует нормам Закона об именах. Выбор имени — важное решение родителей. В то же время при выборе имени следует соблюдать требования закона, установленные главным образом для того, чтобы излишняя спешка не заставила потом ребёнка страдать. Новая услуга электронного регистра народонаселения облегчает и существенно ускоряет обратную связь по поводу имени и позволяет при необходимости быстро исправить ошибку,” — сказала Солман.

В электронном регистре народонаселения можно подавать заявления о регистрации рождения и места проживания, проверять факт смерти человека, а также изменять адрес своей электронной почты, номер телефона и дополнительные адреса проживания. Следующие услуги электронного регистра народонаселения будут постепенно вводиться в течение 2020 года — например, заказ справки о семейном событии и запрос о зарегистрированных в жилых помещениях владельца лицах, при помощи которого собственник жилья может для удаления данных о проживании представить заявление о тех, кто не пользуется его жильём в целях проживания.