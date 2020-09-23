Министр: утверждение, будто лес в Эстонии вырубают быстрее, чем он вырастает, — не отвечает действительности

Депутат Кальви Кыва задал вопрос министру окружающей среды Рене Кокку о задержках в составлении программы развития лесоводства.

Кокк ответил, что скорее всего новая программа развития будет представлена правительству не ранее октября следующего года. Причиной задержки в составлении программы развития, по его словам, стало проведение стратегической оценки влияния на окружающую среду. Из-за неудач в прошлых тендерах на этом этапе было потеряно много времени. Министр отметил, что весь процесс нужно было начать раньше и провести международный тендер.

Также министр представил предложение, согласно которому Рийгикогу мог бы обсудить продление действующей программы развития. Но также возможно и действовать исходя из Закона об охране природы. Кокк сказал, что для обсуждения ситуации будет созван совет по вопросам лесного хозяйства при министре окружающей среды. В последний раз совет созывался в 2018 году.

Министр окружающей среды остановился и на усилившихся в социальных сетях нападках, которые также замедлили процесс и привели к тому, что люди, занимающиеся лесоводством, стали вести себя осторожно. ”Это не нормально. Я все время работаю над тем, чтобы дискуссии протекали как можно спокойнее, без чрезмерных эмоций. Я совершенно согласен с тем, что эмоции естественны, но мы не должны опускаться до перехода на личности и призывов к нападению на людей, на ученых, которые занимаются лесоводством просто потому, что кому-то что-то не понравилось”, — сказал Кокк.

В своем ответе министр назвал объемы вырубки за последние годы и подчеркнул, что утверждение, будто ситуация с лесами в Эстонии плачевна и лес вырубают быстрее, чем он вырастает, — не отвечает действительности.