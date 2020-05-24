Министр Урмас Рейнсалу о спорах вокруг ввоза зарубежных работников: здесь что-то принципиально перепутано

"В этой дискуссии кое-что принципиально перепутано. Временные ограничения на въезд введены не из-за политики в области занятости, а по соображениям безопасности и здоровья народа. Нет смысла это смешивать.

Во-вторых, по большому счету ясно, что рынок труда с ростом прогнозируемой безработицы в ближайшие месяцы кардинально изменится. В принципе, предпочтение возможности привлечь к работе своих людей, а не иностранную рабочую силу, справедливо.

Утверждается, что свои люди не заинтересованы в работе. Эта возможность отчасти закрыта административными ограничениями. Так, к примеру, на этой неделе мы в правительстве решили, что изменим закон, чтобы краткосрочно мог бы работать и человек в статусе зарегистрированного безработного. Возможно, нужно также быстро определенным образом изменить правила и касательно сезонной работы.

В третьих, нужно выслушивать проблемы эстонских предпринимателей и обсуждать с ними различные варианты решений. Ругань не сделает реальную проблему несуществующей. Нахождение решения — чисто логистическая задача, и у меня нет сомнения, что при желании представители государства и предпринимателей с этим справятся", - написал Рейнсалу в газете Eesti Päevaleht.

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