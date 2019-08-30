Министр Тынис Лукас отказался ехать на культурный форум в Петербург

"К сожалению, в это дни министр культуры будет занят выполнением других обязанностей, и я вынуждена сообщить, что он не сможет принять ваше приглашение", — написала организаторам культурного форума советник отдела внешних связей Министерства культуры Майму Сибритс.

В приглашении российского Минкульта подчеркивается, что намеченный на 14-16 ноября форум станет знаковым событием, так как на нем соберутся деятели культуры, специалисты, политики, общественные деятели и представители деловых кругов. В прошлом году его посетило 35 000 человек, а в открытии форума принял участие президент РФ Владимир Путин.

В пятницу советник министра Маргус Кастерпалу сообщил новостному порталу ERR, что 14 ноября Тынис Лукас примет участие в организуемой Фондом интеграции международной конференции на тему языка, на которую прибудут эксперты из США, Великобритании, Германии, Канады и других стран.