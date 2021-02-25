Министр Танель Кийк выступает за введение в марте более жестких ограничений(19)
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк выступает за введение в марте более жестких ограничений по сравнению с теми, о которых правительство условилось в четверг.
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк выступает за введение в марте более жестких ограничений по сравнению с теми, о которых правительство условилось в четверг.
В интервью телепрограмме Ringvaade (ETV) министр сказал, что в Эстонии было относительное открытое общество в ситуации, в то время, как уровень распространения вируса был высок, пишет ERR.
Он отметил, что выступает за дальнейшее ужесточение ограничений.
"Мы видим, что рост показателей заболеваемости был очень быстрым, и тенденция недельного увеличения на 20-30% - для Эстонии это рекордно быстро. В ситуации, когда у нас уже сейчас число нуждающихся в стационарном лечении в районе 500, у нас нет права на ошибку при введении ограничений", - отметил министр.
По словам Кийка, принятые в четверг правительством решения более-менее отвечают рекомендациям Научного совета.
"В определенных сферах, к примеру в случае торговых центров, у Научного совета в самом деле было более жесткое предложение - полное закрытие, за исключением жизненно важных услуг и магазинов. В определенных секторах мы сделали точно то, о чем говорил Научный совет - к примеру, сокращение вечернего времени работы предприятий общественного питания", - сказал министр.
Кийк также добавил, что хотя он и является сторонником жестких ограничений, он никогда не поддерживал, например, комендантский час, который был введен в Латвии.
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