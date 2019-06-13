Министр Танель Кийк: в Эстонии создается Инфосистема трудовой жизни

Министр социальных дел Танель Кийк выступил сегодня с речью на генеральной конференции Международной организации труда (МОТ), выделив в своей речи то, что на рынке труда будущего самым главным должен быть человек и его работа.
”Несмотря на то, что цифровое изменение в формах трудовой деятельности существенно меняет содержание работы и то, что формы труда становятся гибкими, все еще важно отстаивать социальную справедливость, а также бороться против притеснений на работе”, — сказал министр.
Министр Кийк также выделил инновационные решения, которые в Эстонии уже используются для обеспечения работникам справедливых условий труда и социальной защиты, а также равносильного вклада в это. Для примера современных форм работы министр привел совместную работу платформы для поездок с Налогово-таможенным департаментом, что позволяет работникам просто исполнять налоговые обязанности, которые идут вместе с новой формой работы.
Также он отметил, что всем работникам и фрилансерам необходим доступ к равной и устойчивой социальной защите. ”Трудовой договор не может идти вместе с социальным страхованием. Системы социальной защиты будущего не должны исходить из трудовой формы человека”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Министр добавил, что цифровая направленность может повлечь за собой риски для здоровья и безопасности труда. Для предотвращения рисков в Эстонии в процессе создания находится инфосистема трудовой жизни, которая благодаря обмену информацией между базами данных позволит избежать рисков.
В этом году Международная организация труда отмечает свой столетний юбилей. На генеральную конференцию съехались около 6000 делегатов, которые представляют правительства, работников и профсоюзы. В планах принять к столетию организации декларацию, которая будет сосредоточена на работе будущего. Кроме того, на встрече обсудят темы насилия и притеснения женщин и мужчин на работе.
МОТ или Международная организация труда — это агентство ООН, которое с 1919 года объединяет правительства, работодателей и профсоюзы стран-членов организации. Сейчас в организацию входит 187 государств.
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