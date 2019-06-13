Министр Танель Кийк: в Эстонии создается Инфосистема трудовой жизни

”Несмотря на то, что цифровое изменение в формах трудовой деятельности существенно меняет содержание работы и то, что формы труда становятся гибкими, все еще важно отстаивать социальную справедливость, а также бороться против притеснений на работе”, — сказал министр.

Министр Кийк также выделил инновационные решения, которые в Эстонии уже используются для обеспечения работникам справедливых условий труда и социальной защиты, а также равносильного вклада в это. Для примера современных форм работы министр привел совместную работу платформы для поездок с Налогово-таможенным департаментом, что позволяет работникам просто исполнять налоговые обязанности, которые идут вместе с новой формой работы.

Также он отметил, что всем работникам и фрилансерам необходим доступ к равной и устойчивой социальной защите. ”Трудовой договор не может идти вместе с социальным страхованием. Системы социальной защиты будущего не должны исходить из трудовой формы человека”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Министр добавил, что цифровая направленность может повлечь за собой риски для здоровья и безопасности труда. Для предотвращения рисков в Эстонии в процессе создания находится инфосистема трудовой жизни, которая благодаря обмену информацией между базами данных позволит избежать рисков.