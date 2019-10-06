Министр Танель Кийк: состав совета по этике будет назначен на следующей неделе

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер направил премьер-министру Юри Ратасу и министру социальной защиты Танелю Кийку письмо, в котором обвинил того в бездействии, которое тормозит научную работу и вредит имиджу Эстононии.

"Отсутствие комитета прямо препятствует научной работе Генного фонда и других занимающихся генными исследованиями учреждений, а также сотрудничеству в международных проектах. Это может повредить престижу Эстонии в непредсказуемой степени", - считают в ТУ.

В своем комментарии министр социальных дел Танель Кийк отмечает большой вклад правительства в деятельность Генного фонда и научную работу.

”Предыдущие и нынешнее правительство постоянно инвестировали как в Генный фонд, в развитие персональной медицины, так и в развитие научной работы в области здравоохранения в целом. В 2018-2019 годах государство выделило на деятельность Генного фонда 7 миллионов евро, правительство также решило выделить еще 2,3 миллиона евро в ходе переговоров по государственному бюджету. Кроме того, в 2018-2019 годах на научную работу было выделено 3,5 миллиона евро. Также из средств Европейского союза было выделено 5 миллионов евро на развитие услуг на основе генов", - отмечает Кийк.