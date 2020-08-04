Министр Танель Кийк сообщил, когда будут вновь введены общереспубликанские ограничения и какое из них станет первым

В четверг ситуацию с распространением коронавируса в Эстонии и необходимость применения дополнительных мер правительство обсудит с вирусологом Ирьей Лутсар и исполняющей обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярм.

Танель Кийк заявил сегодня Delfi, что правительственный план А предусматривает взятие ситуации под контроль с помощью уже имеющихся ограничений, а при необходимости, как, к примеру в Тарту, локально будут предприниматься дополнительные шаги, которые упомянутый город уже сделал. По словам министра, взвешивать введение общереспубликанских ограничений нужно в том случае, если появятся новые очаги заболевания, а имеющиеся на местах ограничения не дадут результата.

Правительство также договорилось о том, когда нужно обязательно вводить общереспубликанские ограничения: в том случае, когда за две недели заболеваемость превысит 25 случаев на 100 000 населения. Сейчас этот показатель, по словам Кийка составляет 5-6, он один из самых низких в Евросоюзе. Этот уровень - 25 - более чем в два раза ниже, чем в пик заболеваемости в стране минувшей весной.

По мнению главы Минсоцдел, нужно учитывать влияние ограничений на экономику, их нельзя вводить слишком рано или слишком поздно. "Если мы посмотрим на общереспубликанскую картину, то в большинстве уездов вообще не было за две недели выявлено заразившихся". "Половина случаев последних двух недель связаны с Тарту, это показывает, что ситуация там явно отличается, к примеру, от Хийумаа или Таллинна", - отметил он.

Кийк сообщил, что если правительство станет взвешивать введение общереспубликанских ограничений, то он предложит в качестве первой меры запрет после полуночи продажи алкоголя в барах, клубах и местах общепита.

"Это предложение не повредит существенно общественной жизни и будет способствовать более точному выявлению контактов инфицированных, - пояснил он. - Чтобы человек помнил, с кем он ночью контактировал". Как сказал Кийк, в свое время запрет продажи спиртного в барах после 22 часов помог снизить распространение инфекции в помещениях в вечерние часы.