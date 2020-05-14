Министр Танель Кийк: распространение COVID-19 в Балтийских странах удалось успешно ограничить

Правительство на заседании одобрило совместное заявление министров Балтийских стран об охране общественного здоровья и контроле за распространением COVID-19 в связи с отменой ограничений на передвижение между странами Балтии.

”Ответственное поведение наших людей помогло успешно ограничить распространение COVID-19 в Балтийских странах. Это позволяет восстановить движение населения между тремя странами, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. — Хотя мы постепенно расширяем возможности передвижения, заболевшим по-прежнему нужно оставаться дома, а остальным — тщательно взвешивать планы путешествий. Важно, чтобы люди во всех трех странах знали, куда обратиться в случае болезни. Необходимо также наладить быстрый обмен информацией между департаментами здоровья и другими компетентными учреждениями для быстрого выявления лиц, близко контактировавших с заболевшими”.

В совместном заявлении стороны договорились, что Эстония, Латвия и Литва позволят своим жителям свободно ездить между странами Балтии, они не должны будут проводить 14 дней в карантине и сдавать тесты на COVID-19 при условии, что на родине человека не обязали находиться в карантине, в течение 14 дней он не бывал в других странах и у него нет симптомов, вызываемых коронавирусом. Пребывания в карантине и тестирования можно требовать только в случае прибытия в Балтийские страны из других стран или при наличии явных симптомов респираторного заболевания.

Совместное заявление о мерах по охране общественного здоровья дополняет меморандум о взаимопонимании Министерств иностранных дел, в котором рассматривается взаимное снятие ограничений на передвижение. Правительство одобрило его 12 мая. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы подпишут меморандум завтра.

Сотрудничество Балтийских стран инициировал премьер-министр Юри Ратас вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы Кришьянисом Кариньшем и Саулюсом Сквернялисом на видеовстрече 22 апреля. 6 мая премьер-министры трех Балтийских стран решили взаимно открыть границы 15 мая. Правительство на кабинетном заседании поддержало предложение отменить с 15 мая ограничения на передвижение между Эстонией, Латвией и Литвой при условии, что прибывающие из третьих стан в Эстонию, Латвию или Литву люди должны будут 14 дней провести в изоляции, а полиция трех стран организует необходимый для обеспечения этого обмен информацией.

