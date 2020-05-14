Министр Танель Кийк: распространение COVID-19 в Балтийских странах удалось успешно ограничить(3)
Правительство поддержало совместное заявление Балтийских стран об улучшении охраны общественного здоровья после взаимного открытия границ
Правительство поддержало совместное заявление Балтийских стран об улучшении охраны общественного здоровья после взаимного открытия границ
Правительство на заседании одобрило совместное заявление министров Балтийских стран об охране общественного здоровья и контроле за распространением COVID-19 в связи с отменой ограничений на передвижение между странами Балтии.
”Ответственное поведение наших людей помогло успешно ограничить распространение COVID-19 в Балтийских странах. Это позволяет восстановить движение населения между тремя странами, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. — Хотя мы постепенно расширяем возможности передвижения, заболевшим по-прежнему нужно оставаться дома, а остальным — тщательно взвешивать планы путешествий. Важно, чтобы люди во всех трех странах знали, куда обратиться в случае болезни. Необходимо также наладить быстрый обмен информацией между департаментами здоровья и другими компетентными учреждениями для быстрого выявления лиц, близко контактировавших с заболевшими”.
В совместном заявлении стороны договорились, что Эстония, Латвия и Литва позволят своим жителям свободно ездить между странами Балтии, они не должны будут проводить 14 дней в карантине и сдавать тесты на COVID-19 при условии, что на родине человека не обязали находиться в карантине, в течение 14 дней он не бывал в других странах и у него нет симптомов, вызываемых коронавирусом. Пребывания в карантине и тестирования можно требовать только в случае прибытия в Балтийские страны из других стран или при наличии явных симптомов респираторного заболевания.
Совместное заявление о мерах по охране общественного здоровья дополняет меморандум о взаимопонимании Министерств иностранных дел, в котором рассматривается взаимное снятие ограничений на передвижение. Правительство одобрило его 12 мая. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы подпишут меморандум завтра.
Сотрудничество Балтийских стран инициировал премьер-министр Юри Ратас вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы Кришьянисом Кариньшем и Саулюсом Сквернялисом на видеовстрече 22 апреля. 6 мая премьер-министры трех Балтийских стран решили взаимно открыть границы 15 мая. Правительство на кабинетном заседании поддержало предложение отменить с 15 мая ограничения на передвижение между Эстонией, Латвией и Литвой при условии, что прибывающие из третьих стан в Эстонию, Латвию или Литву люди должны будут 14 дней провести в изоляции, а полиция трех стран организует необходимый для обеспечения этого обмен информацией.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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