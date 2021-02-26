Министр Танель Кийк: плановое лечение придется еще более ограничить

Плановое лечение в больницах к сегодняшнему дню ограничено почти на 30%, его придется еще более сократить из-за роста числа COVID-пациентов. По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, причин для создания новых больниц нет.
По словам министра, менее критичные по времени процедуры могут быть отложены. Он добавил, что между больницами проводится реорганизация, чтобы при закрытии в одной больнице конкретного отделения, пациенты смогли обратиться в другую больницу, и без неотложной помощи никто бы не остался.
Кийк отметил, что многие больницы поступают так, что в одном отделении обслуживаются пациенты по двум профилям, а освободившееся отделение отдают для COVID-пациентов.
Как сказал министр, речь о закрытии торговых центров пойдет в случае, если не будут выполняться различные действующие требования: люди не будут носить маски, станут собираться в магазинах в большем количестве, чем дозволено, не будут соблюдать дистанцию.
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