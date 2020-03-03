Министр Танель Кийк о коронавирусе: новых случаев нет, но опасность нужно воспринимать всерьез

”Несмотря на то, что в Эстонии не было выявлено новых случаев заболевания, риск коронавируса следует и дальше принимать всерьез. Поэтому мы обсудили возможные дополнительные действия и возможности для предоставления сбалансированной и основанной на фактах информации как для туристов, так и для широкой общественности. Мы должны донести соответствующую информацию до каждого человека в Эстонии, потому что незнание и ложная информация могут вызывать страх и привести к мошенничеству. Каждый из нас играет большую роль в распространении основанной на фактах информации среди наших пожилых друзей и родственников, которые не следят за медиа и социальными сетями”, — сказал министр.

В ходе встречи обсуждалась организация мониторинга состояния здоровья туристов в аэропорту и порту, а также организация работы на автобусных и железнодорожных станциях, обслуживающих международные рейсы. Рабочая группа пришла к выводу, что в нынешних условиях крайне важна информация о пассажирах и активный обмен информацией, а также сотрудничество между государственными учреждениями и частным сектором.

Рабочая группа по-прежнему не считает необходимым в сложившейся ситуации запрещать публичные мероприятия. В то же время Департамент здоровья подготовил рекомендации для посетителей крупных мероприятий и их организаторов. Однако Департамент здоровья советует людям, находящимся в группе риска, избегать крупных мероприятий.