03.03.2020, 19:18

Министр Танель Кийк о коронавирусе: новых случаев нет, но опасность нужно воспринимать всерьез

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Esimene stuudio
Tanel KiikFoto: Priit Simson

Рабочая группа во главе c министром социальных дел Танелем Кийком собралась сегодня, 3 марта, чтобы обсудить дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Кроме того, были обсуждены необходимые меры с представителями предприятий и международных учреждений, занимающимися международными пассажирскими перевозками. На встрече обсудили пути улучшения консультирования и информирования населения и туристов, прибывающих в Эстонию.

”Несмотря на то, что в Эстонии не было выявлено новых случаев заболевания, риск коронавируса следует и дальше принимать всерьез. Поэтому мы обсудили возможные дополнительные действия и возможности для предоставления сбалансированной и основанной на фактах информации как для туристов, так и для широкой общественности. Мы должны донести соответствующую информацию до каждого человека в Эстонии, потому что незнание и ложная информация могут вызывать страх и привести к мошенничеству. Каждый из нас играет большую роль в распространении основанной на фактах информации среди наших пожилых друзей и родственников, которые не следят за медиа и социальными сетями”, — сказал министр.

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В ходе встречи обсуждалась организация мониторинга состояния здоровья туристов в аэропорту и порту, а также организация работы на автобусных и железнодорожных станциях, обслуживающих международные рейсы. Рабочая группа пришла к выводу, что в нынешних условиях крайне важна информация о пассажирах и активный обмен информацией, а также сотрудничество между государственными учреждениями и частным сектором.

Рабочая группа по-прежнему не считает необходимым в сложившейся ситуации запрещать публичные мероприятия. В то же время Департамент здоровья подготовил рекомендации для посетителей крупных мероприятий и их организаторов. Однако Департамент здоровья советует людям, находящимся в группе риска, избегать крупных мероприятий.

В обсуждениях участвовали представители Таллиннского аэропорта, порта и автовокзала, судовых, автобусных и железнодорожных компаний, союз туристических фирм Эстонии, Министерства социальных дел, Департамента здоровья, а также Департамента полиции и погранохраны.

Правительство обсудит возможные дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса на заседании правительства в этот четверг, 5 марта.

О коронавирусе и принятых мерах читайте подробнее на домашней странице департамента здоровья на русском языке.

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