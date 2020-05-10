Министр Танель Кийк: кризис продлится и летом

В программе "Семичасовых новостей" у министра спросили - завершен ли кризис? Кийк сослался на то, что за последние 10 дней статистика заболеваемости была ниже десяти заболевших в сутки, но предстоит еще оценить, как кризис отразится на сфере труда, социальной сфере и экономике.

"Как таковой кризис неизбежно продлится и летом", - сказал он. Он также добавил, что если бы мы дали вирусу свободу, то ситуация была бы более плачевной. И другим больницам потребовалась бы такая же помощь, как и Курессаареской. Было бы больше заболевших, умерших. "Влияние на экономику и общественную жизнь было бы более опустошительным".

Сейчас много говорят о возможной второй волне коронавируса, которая ожидается осенью. "Сегодня мы рассчитываем, что она будет", - заметил Кийк. По словам министра, на данный момент неизвестно, исчезнет ли вирус летом или будет потихоньку тлеть. Никто не может предсказать, будет ли новая волна такой же сильной или окажется еще мощнее.

Министр также отметил, что если в следующий раз быстро отреагировать, то не потребуются общереспубликанские сплошные запреты. Государство принимает меры к тому, чтобы быть готовым, создать достаточные запасы защитных средств.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!