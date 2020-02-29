Министр социальных дел встретился с представителями скорой помощи, больниц и семейных врачей

”Участники встречи считают, что обмен информацией между разными ведомствами и предоставление общественности сбалансированной, основанной на фактических данных информации и поведенческих рекомендаций — это самое важное. Необходимо внимательно следовать указаниям департамента здоровья. Участники встреч сошлись во мнении, что человеку следует обращаться к семейному врачу или вызывать скорую помощь в случае появления симптомов заболевания”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Коронавирус может быть обнаружен благодаря тесту только у людей с симптомами. До появления кашля, насморка и температуры тест может быть ложным. Людям, которые не находились в прямом контакте с заболевшим, нет причин бояться заболевания. Для остальных заболевший опасен только при появлении симптомов.

По словам члена правления союза семейных врачей Эстонии, доктора Кармен Йоллер, стоит ознакомиться с десятью советами от союза семейных врачей. ”Для тех, кто приехал из районов, подверженных риску, можно с уверенностью сказать, что если не было близкого контакта с явно заболевшим человеком (например, который кашлял, сморкался, чихал), то вероятность того, что вы привезли инфекцию домой маловероятна.