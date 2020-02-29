29.02.2020, 14:38

Министр социальных дел встретился с представителями скорой помощи, больниц и семейных врачей

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Esimene stuudio
Esimene stuudioFoto: Priit Simson

Министр социальных дел Танель Кийк встретился с представителями Таллиннской скорой помощи, больниц и семейных врачей Таллинна вчера, 28 февраля. Все стороны подтвердили готовность системы здравоохранения. В то же время было подчеркнуто, что человеку следует обращаться за медицинской помощью только при появлении симптомов заболевания.

”Участники встречи считают, что обмен информацией между разными ведомствами и предоставление общественности сбалансированной, основанной на фактических данных информации и поведенческих рекомендаций — это самое важное. Необходимо внимательно следовать указаниям департамента здоровья. Участники встреч сошлись во мнении, что человеку следует обращаться к семейному врачу или вызывать скорую помощь в случае появления симптомов заболевания”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Коронавирус может быть обнаружен благодаря тесту только у людей с симптомами. До появления кашля, насморка и температуры тест может быть ложным. Людям, которые не находились в прямом контакте с заболевшим, нет причин бояться заболевания. Для остальных заболевший опасен только при появлении симптомов.

По словам члена правления союза семейных врачей Эстонии, доктора Кармен Йоллер, стоит ознакомиться с десятью советами от союза семейных врачей. ”Для тех, кто приехал из районов, подверженных риску, можно с уверенностью сказать, что если не было близкого контакта с явно заболевшим человеком (например, который кашлял, сморкался, чихал), то вероятность того, что вы привезли инфекцию домой маловероятна.

При появлении симптомов заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом или позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 для того, чтобы оценить необходимость неотложной медицинской помощи. Бригада скорой помощи решает, взять ли образец дома или доставить человека в больницу. Человек, который подозревает у себя наличие коронавируса не должен обращаться за помощью в отделение неотложной медицины или в кабинет семейного врача, поскольку он может передать вирус другим людям.

В обсуждении участвовали представители Таллиннской скорой помощи, Восточно-Таллиннской центральной больницы, Северо-Эстонской Региональная больницы, Таллиннской детской больницы, союза семейных врачей Эстонии, департамента здоровья и больничной кассы.

Министр социальных дел также встретился вчера с представителями департамента здоровья, полиции и погранохраны, Таллиннским портом и аэропортом для того, чтобы обсудить информирование людей из зон риска и выявления потенциальных пострадавших при въезде в Эстонию.
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