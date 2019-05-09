Министр социальных дел в свете высказываний Хельме: прошу прощения у всех, кого это задело

Так, на вчерашнем инфочасе в Рийгикогу Кая Каллас подняла вопрос о презрительном отношении к женщинам и поинтересовалась, собирается ли правительство предпринимать шаги, чтобы министры относились к женщинам более учтиво.

Кийк ответил, что партнеры по правительству были единого мнения и обязались обеспечивать равное обращение, вне зависимости от пола человека. ”Конечно, в последние недели СМИ, действительно, предстало много таких сложных случаев, сложных дел, в которых не вся риторика была столь взвешенной и продуманной, какой должна была быть. Здесь я безусловно прошу прощения у всех тех, кого это задело лично”.

”Что касается различных высказываний, то давайте будем честны, за всю политическую историю их несказанно много. В том числе со стороны присутствующих в этом зале”, — отметил он, но добавил, что дискриминация и нападки на почве половой принадлежности для него неприемлемы.