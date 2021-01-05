Министр социальных дел сказал о возможности скорого ослабления некоторых ограничений

"Основная цель Эстонии заключается в том, чтобы по возможности быстро получить следующие поставки вакцины как от компании Pfizer, так и от остальных производителей. Это позволит провакцинировать работников больниц и первых пациентов из групп риска. Если говорить о первой дозе вакцины, то к концу января ее могли бы получить примерно 40 000 человек", — сказал Кийк.

По словам Кийка, различные данные и исследования показывают признаки стабилизации распространения коронавируса в Эстонии.

Про новогодние праздники говорить пока рано, но рождественские не повлекли за собой сильной вспышки заболеваемости. "Влияние новогодних выходных мы сможем оценить во второй половине недели и начале следующей", — отметил Кийк.

Министр выразил надежду на то, что правительство может постепенно приступать к ослаблению различных ограничений. Прежде всего, это могло бы касаться сферы образования.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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