Министр социальных дел призывает ценить социальных работников

Министерство социальных дел в развитии социального обеспечения уделяет особое внимание предоставлению услуг долгосрочного ухода. Цель — увеличить объем услуг и круг их получателей, а также сократить финансовую нагрузку на получателей услуг и их семьи. Большие и маленькие изменения в этой сфере происходят постоянно. Например, вспомогательные средства для людей с особыми потребностями теперь более доступны, поскольку при покупке многих вспомогательных средств теперь не нужно повторно предъявлять справку об их необходимости. Также будет упрощена процедура оценивания исключающего трудоспособность состояния и степени тяжести недуга у детей, постоянное состояние которых остается неизменным или прогрессирует.

Для того, чтобы создать социальной работе хороший образ, важно активное участие как государства, местных самоуправлений, так и организаций, действующих в этой сфере. Особенно важную роль играет Эстонская ассоциация социальной работы. Эстонская ассоциация социальной работы объединяет людей, связанных с социальной работой и тех, кто ценят эту работу, а также действующие в этой сфере некоммерческие объединения. Цель ассоциации — содействовать благополучию людей, которые работают в этой сфере, а также продвигать социальную работу и формировать социальную политику.