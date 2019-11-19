Министр социальных дел призывает ценить социальных работников

В своем выступлении на открытии ежегодной конференции Эстонской ассоциации социальной работы министр социальных дел Танель Кийк призвал ценить социальных работников и всех тех, кто работает в этой сфере. По словам министра, это означает достойную заработную плату, социальные гарантии и уважение в обществе, сообщает Министерство социальных дел.
Для достижения изменений в социальном обеспечении важно, чтобы социальные работники были готовы к активному участию и осмыслению своей роли в обществе. ”В социальной сфере важно поддерживать решения, которые способствуют проживанию людей у себя дома и их самостоятельности. Важно помнить, что предложение о помощи всегда начинается вблизи от дома. Когда речь идет о социальной работе, мы не должны забывать о том, кто выполняет эту работу, то есть социального работника. Стареющее население первым оказывает давление на социальную работу, и это предполагает, что социальные работники будут больше открыто говорить о равной и лучшей Эстонии. Конечно, беспокоит нехватка специалистов, однако главная этому причина — это низкая заработная плата. Государство из года в год увеличивало долю заработной платы социальных работников, но безусловно здесь есть куда стремиться. Поэтому я также призываю местные самоуправления ценить социальных работников и прислушиваться к их предложениям”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Министерство социальных дел в развитии социального обеспечения уделяет особое внимание предоставлению услуг долгосрочного ухода. Цель — увеличить объем услуг и круг их получателей, а также сократить финансовую нагрузку на получателей услуг и их семьи. Большие и маленькие изменения в этой сфере происходят постоянно. Например, вспомогательные средства для людей с особыми потребностями теперь более доступны, поскольку при покупке многих вспомогательных средств теперь не нужно повторно предъявлять справку об их необходимости. Также будет упрощена процедура оценивания исключающего трудоспособность состояния и степени тяжести недуга у детей, постоянное состояние которых остается неизменным или прогрессирует.
Для того, чтобы создать социальной работе хороший образ, важно активное участие как государства, местных самоуправлений, так и организаций, действующих в этой сфере. Особенно важную роль играет Эстонская ассоциация социальной работы. Эстонская ассоциация социальной работы объединяет людей, связанных с социальной работой и тех, кто ценят эту работу, а также действующие в этой сфере некоммерческие объединения. Цель ассоциации — содействовать благополучию людей, которые работают в этой сфере, а также продвигать социальную работу и формировать социальную политику.
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