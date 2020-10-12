12.10.2020, 18:29

Министр социальных дел предложит правительству сократить срок самоизоляции


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Tanel Kiik
Tanel KiikFoto: Oliver Tsupsman

Министр социальных дел Танель Кийк на кабинетном заседании правительства во вторник, 13 октября, выступит с предложением в некоторых случаях сократить время самоизоляции для зараженных коронавирусом с нынешних 14 до 10 дней, пишет rus.err.

Министр подчеркнул, что правительство вынесет решение, основываясь на оценке научного совета и Департамента здоровья.

Напомним, что в Финляндии с 12 октября срок карантина в связи с коронавирусом сократился с 14 до 10 дней.

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