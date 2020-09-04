Министр социальных дел отметил выдающихся пожилых людей

”Этот год из-за распространения коронавируса изменил наш образ жизни, и нам пришлось адаптировать наши привычки, мышление и поведение. Министерство с удовольствием благодарит 31 пожилого человека, которые во время чрезвычайного положения c большой преданностью выполняли свою работу и помогали тем, кто в этом больше всего нуждался. Похвально, что все эти люди выделялись в своей общине, поддерживали и помогали другим, а также вдохновляли остальных членов общины”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Признания удостоились медицинские и социальные работники, в том числе работники по уходу на дому, руководители деятельности во время услуги попечения, медсестры, семейные врачи, работники патронатного дома, сотрудник местного самоуправления, водитель социального транспорта, а также несколько добровольцев.

Ежегодно в августе Министерство социальных дел проводит традиционный прием министра социальных дел для того, чтобы отметить выдающихся пожилых людей. В этом году из-за роста заболеваемости COVID-19 было решено отменить ежегодное мероприятие. Всем, кто получил признание, будет отправлено по почте на домашний адрес благодарственное письмо и награда.

Приглашение для выдвижения кандидатов было разослано всем союзам самоуправлений. Кроме того, свои кандидатуры могли выдвигать организации, входящие в состав комиссии по политике пожилых людей и комиссии по социальным вопросам Рийгикогу.

Признания удостоился 31 человек:

Таллинн и Харьюмаа

Керсти Андресон

Екатерина Студзинская

Татьяна Юнкевич

Евгения Хмельницкая

Антс Лаасфельд

Людмила Шехерина

Леа Айтсар

Сирье Рооп

Малле Ламбасаар

Лийя Куузик

Анне Дорбек

Хассо Ууэтоа

Ида-Вирумаа

Светлана Моисеева

Татьяна Васильева

Йыгевамаа

Илле Лауметс

Хельги Кийк

Ляэне-Вирумаа

Маре Оя

Маргит Тийдемаа

Рихо Кутсар

Пярнумаа

Рейн Таммай

Эви Рубин

Рапламаа

Валерий Тырик

Сааремаа

Юхан Немвальтс

Эпп Петров

Айли Ыйге

Тартумаа

Тийю Каазик

Вильяндимаа

Сильви Рейманн

Урве Киммел

Вырумаа

Эви Тарро

Леа Йыэвере

Хилле Ярвекальд