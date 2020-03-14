Министр: следует избегать скоплений людей и по возможности проводить богослужения по интернету

„Церкви и другие объединения верующих играют большую роль в поддержании спокойствия и чувства уверенности в нынешние тревожные времена. Поэтому особенно важно, чтобы приходящие в церкви люди заботились о своём здоровье и здоровье ближних, избегая столпотворений,” — сказала министр народонаселения.

„COVID-19 — это очень быстро распространяющийся вирус, в силу чего во избежание заражения следует отменить все народные собрания, включая богослужения, или проводить их по электронным каналам связи. Неудобства, связанные с объявлением чрезвычайного положения, оправданы тем, что эти меры призваны защитить не только здоровье, но и саму жизнь людей,” — сказала Солман.

По словам министра, в отдельных случаях проведение неотложных религиозных обрядов в частном порядке допускается. ”Но и в таких случаях необходимо исключить возможность заражения болезнью тех, кто рядом.”

Оперативную информацию можно найти в интернете на сайте www.valitsus.ee.

- Поскольку целью запрета собраний является предупреждение распространения коронавируса, ограничения распространяются в том числе на богослужения и другие подобные мероприятия;

- Все публичные религиозные мероприятия, в том числе открытые богослужения, церковные концерты и прочие собрания людей следует отложить или отменить до получения новых инструкций или отмены чрезвычайного положения. Рекомендуется использовать для трансляции службы и проповедей электронные средства связи;