Министр: школы непропорционально ограничили образование. Видимо, нужно менять закон

Репс сообщила, что в данный момент в планах по воспрепятствованию распространения коронавируса в образовательных учреждениях нет ни одного масштабного ограничения.

"Наоборот - мы под особое внимание взяли явно непропорциональные решения по ограничению образования, которые принимаются с коротким сроком уведомления, явно непропорционально и не согласутся, к примеру, с предложениями Департамента здоровья, а идут от школьного руководства", - сообщила Репс.

Министр сказала, что в связи с переходом на дистанционное обучение от родителей поступает очень много жалоб, потому что это бьёт по всей семейной жизни, и эти решения принимались на самом деле не по медицинским причинам.

"Это не согласовывалось с районным органом Департамента здоровья, а при последующей проверке выяснялось, что не соответствовало реальной опасности", - выразила свое недовольство Репс.

Репс сказала, что весенний опыт быстрого закрытия учебных заведений показал, что для многих детей такое дистанционное обучение не подходит и несет для семейной жизни определенные последствия.

"Мы должны тщательно взвешивать - в каком объеме, в какой мере это реально необходимо в повседневной жизни. С соответствующими предложениями - а для этого очевидно мы должны изменить закон - мы выйдем в ближайшее время", - сообщила Репс.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!